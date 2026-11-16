Bayburt Anadolu İmam Hatip öğrencileri diktikleri fidanların bakımını takip ediyor

Bayburt Anadolu İmam Hatip öğrencileri diktikleri fidanların bakımını takip ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 50. Yıl Hatıra Ormanı'nda fidan dikti. İyilik Kulübü ile Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Kulübünün iş birliğindeki etkinlikte öğrenciler, diktikleri fidanların bakımını takip ederek Bayburt'a yeşil katkı sunuyor.
Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 'Yeşil Vatan-Geleceğe Nefes' etkinliği kapsamında okulun 50. Yıl Hatıra Ormanı'nda fidan dikti.
İyilik Kulübü ile Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Kulübünün iş birliğinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.
Aralıklarla hatıra ormanında fidan dikimi yapan öğrenciler, diktikleri fidanların bakımını ve gelişimini takip ederek Bayburt'un yarınlarına yeşil katkıda bulunuyor.
Kaynak: İHA
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