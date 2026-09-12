Bayburt Çatıksu köyünde 4 kilometrelik içme suyu hattı suya kavuştu - Son Dakika
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Bayburt Çatıksu köyünde 4 kilometrelik içme suyu hattı suya kavuştu

Bayburt Çatıksu köyünde 4 kilometrelik içme suyu hattı suya kavuştu
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyünde içme suyu sorununu çözmek için İl Özel İdaresi ve muhtarlık iş birliğiyle yapılan yaklaşık 4 kilometrelik isale hattı tamamlandı ve köyün su deposuna su verildi.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyünde yaşanan içme suyu sorununun çözümü için başlatılan çalışmalar tamamlandı.

İl Özel İdaresi ve köy muhtarlığının iş birliğiyle yaklaşık 4 kilometrelik içme suyu isale hattı tamamlanarak köyün su deposuna su verildi. Çatıksu köyündeki hattın hizmete alınması dolayısıyla program düzenlendi. Duaların edildiği programa Vali Mustafa Eldivan, Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Aydoğan Karasu ve vatandaşlar katıldı.

Vali Eldivan, çalışmaların imece ve devlet-vatandaş iş birliğiyle tamamlandığını belirterek, "Güzel bir imeceyle, devlet-vatandaş iş birliğiyle bugün itibarıyla suyumuzu akıttık. İnşallah önümüzdeki dönemde Adabaşı ve Konursu köylerimizin de içme suyu problemlerini çözdüğümüzde Bayburt'ta artık içme suyu altyapısı yenilenemeyecek, geliştirilemeyecek ve suyu olmayan herhangi bir köyümüz kalmayacak" dedi.

Kaynak: İHA

İl Özel İdaresi, Aydıntepe, Bayburt, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bayburt Çatıksu köyünde 4 kilometrelik içme suyu hattı suya kavuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt Çatıksu köyünde 4 kilometrelik içme suyu hattı suya kavuştu - Son Dakika
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