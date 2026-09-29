Bayburt'da balıklandırma projesiyle göletlere 150 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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Bayburt'da balıklandırma projesiyle göletlere 150 bin sazan yavrusu bırakıldı

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Bayburt\'da balıklandırma projesiyle göletlere 150 bin sazan yavrusu bırakıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi kapsamında Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince göletlere 150 bin sazan yavrusu bırakıldı. Yavruların su ürünleri kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlaması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi' kapsamında göletlere 150 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su kaynaklarındaki balık popülasyonunun desteklenmesine yönelik balıklandırma çalışması yapıldı. Göletlere bırakılan sazan yavrularının su ürünleri kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlaması bekleniyor.

İl Müdürlüğü tarafından su ürünleri kaynaklarının korunması için balıklandırma ve izleme faaliyetlerinin sürdürüldüğü aktarıldı.

Kaynak: İHA
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