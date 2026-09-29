Bayburt\'da balıklandırma projesiyle göletlere 150 bin sazan yavrusu bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi' kapsamında göletlere 150 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su kaynaklarındaki balık popülasyonunun desteklenmesine yönelik balıklandırma çalışması yapıldı. Göletlere bırakılan sazan yavrularının su ürünleri kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlaması bekleniyor.

İl Müdürlüğü tarafından su ürünleri kaynaklarının korunması için balıklandırma ve izleme faaliyetlerinin sürdürüldüğü aktarıldı.