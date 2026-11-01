Bayburt Demirözü\'nde 34 dönümlük su deposu arazisi fidanlarla yeşillendirildi

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesinde, Dünya Türkleri Bilim ve Teknoloji Akademisi tarafından ağaçlandırma çalışması yapıldı. 34 dönümlük su deposu arazisinde gerçekleştirilen programda, fidanlar toprakla buluşturuldu.

'Doğaya Nefes, Geleceğe Umut' temasıyla düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, selamlama konuşmaları ve plaket takdimiyle devam etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar belirlenen alanda fidan dikimi yaparak ağaçlandırma çalışmalarına destek verdi.

Ağaçlandırma çalışmasıyla bölgedeki yeşil alanların artırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması amaçlanırken toprakla buluşturulan fidanlar, bölgenin doğal dokusuna katkı sunacak. Programda hem doğanın korunmasına hem de çevre bilincinin yaygınlaşmasına dikkat çekildi.