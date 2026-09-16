Bayburt Kalesi girişindeki taş düşme riskine karşı çalışmalar 2027 programına teklif edildi

Bayburt Kalesi'nin giriş kapısının bulunduğu sur duvarında taş düşme riski bulunan bölümlere müdahale edilmesi için gerekli çalışmaların, 'Bayburt Kalesi Onarım ve Çevre Düzenlemesi 3. Etap' işi kapsamında 2027 Yılı Yatırım Programına teklif edildiği bildirildi.

Bayburt Kent Konseyinin kale girişindeki tarihi taş duvarla ilgili başvurusu üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce inceleme yapıldı. İnceleme sonucunda hazırlanan yazıda, sur duvarının şehre bakan yüzündeki bazı taşların alt kısımlarında boşalmalar bulunduğu ve bu durumun taşların düşmesine neden olabileceği ifade edildi. Yazıda, "Bayburt Kalesi'nin giriş kapısının bulunduğu sur duvarının şehre bakan yüzünde taş boşalmaları olduğu kısımlara yönelik müdahaleler 'Bayburt Kalesi Onarım ve Çevre Düzenlemesi 3. Etap' işinde değerlendirilmiş olup bahse konu iş, 2027 Yılı Yatırım Programına teklif edilmiştir" denildi.

Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada sürecin takipçisi olunacağı bildirildi.