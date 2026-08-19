Bayburt Kalesi'nde Arkeolojik Kazılar Devam Ediyor - Son Dakika
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Bayburt Kalesi'nde Arkeolojik Kazılar Devam Ediyor

Bayburt Kalesi\'nde Arkeolojik Kazılar Devam Ediyor
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Bayburt Kalesi'nde yapılan kazılarda İlk Tunç Çağı'na ait buluntular ortaya çıktı.

Bayburt'un binlerce yıllık tarihine ışık tutan Bayburt Kalesi'nde arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor. Kazılarda farklı dönemlere ait yeni buluntular gün yüzüne çıkarılırken, kalenin yerleşim tarihinin İlk Tunç Çağı'na kadar uzandığını ortaya koyan kalıntılar dikkat çekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bayburt Valiliği himayesinde, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kazılar, Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Resul Yelen başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait izlerin bulunduğu Bayburt Kalesi'nde bu yıl gerçekleştirilen çalışmalarda, yerleşim tarihinin İlk Tunç Çağı'na kadar uzandığını gösteren kalıntılara ulaşıldı.

Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri de kazı alanını düzenli olarak ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip ediyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Niyazi Gül, İl Müdür Yardımcısı Osman Özyurt ve Müze Müdürü Adem Bedir, kazı alanında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Her yeni buluntuyla Bayburt'un geçmişine ilişkin önemli bilgiler elde edilirken, kazı ve koruma çalışmalarıyla kentin önemli kültür miraslarından biri olan Bayburt Kalesi'nin tarihinin aydınlatılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Bayburt Kalesi, devam eden arkeolojik çalışmalarla bölgenin geçmişine ilişkin yeni bilgiler sunmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

Bayburt, Kültür, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bayburt Kalesi'nde Arkeolojik Kazılar Devam Ediyor - Son Dakika

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