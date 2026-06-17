Bayburt Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi denetlendi - Son Dakika
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Bayburt Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi denetlendi

Bayburt Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi denetlendi
17.06.2026 12:14  Güncelleme: 12:15
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Bayburt Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinde, çevre izin ve lisans belgeleri ile deşarj kriterlerine uygunluk denetlendi. Tesisin işletme kayıtları, bakım faaliyetleri ve çevresel yükümlülükleri kontrol edildi.

Bayburt Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinde, birleşik denetim kapsamında incelemelerde bulunuldu. Tesisin faaliyetleri, atık su arıtma süreçleri, çevre izin ve lisans belgeleri ile deşarj kriterlerine uygunluğu denetlendi.

Denetim çalışması kapsamında tesisin işletme kayıtları incelenirken, arıtma sisteminin düzenli çalışıp çalışmadığı, bakım ve işletme faaliyetleri ile çevresel yükümlülüklerin yerine getirilmesi durumu kontrol edildi.

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim, Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü ile tesis sorumlusu eşliğinde tesiste yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Denetimde, çevrenin korunmasına yönelik alınan tedbirler gözden geçirildi.

Tesis işletmecilerine, mevzuat kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Bayburt Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi denetlendi - Son Dakika

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