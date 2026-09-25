Bayburt\'ta aynı evin önüne gelen kirpiye ekmek verildi, ardından tilki de geldi

Bayburt'un Tuzcuzade Mahallesi'nde tavuklar için bırakılan suya tilkinin ardından bu kez bir kirpi dadandı. Akşam saatlerinde evin önüne gelen kirpi, su kabından kana kana su içti. Kirpinin susuzluğunu giderdiğini gören Ayşe Gider isimli vatandaş, hayvana ekmek verdi.

Aç kirpi, Gider'in bıraktığı ekmeği de yedi. Bir süre evin önünde kalan kirpiyi Gider'in kızları zarar vermeden sevdikten sonra doğal yaşam alanına geri bıraktı.

Saat 22.00-23.00 sıralarında daha önce de aynı eve gelen tilki görüldü. Tilkinin geldiğini fark eden Gider, hayvana seslenerek yanına çağırdı. Aç yaban hayvanının tavuklarına zarar vermesinden endişe duyan Gider, tilkiye yiyecek bıraktı. Tilki, bırakılan yiyecekleri yedikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Önce kirpinin, ardından tilkinin evin önüne gelmesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.