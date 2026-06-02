Bayburt\'ta ÇKS Kontrolleri Başladı

Bayburt'ta Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kapsamında ürün beyan doğrulamaları ile referans parsel kontrol çalışmaları başladı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, üreticilerin ÇKS'de yer alan ürün beyanlarını sahada kontrol ediyor. Yapılan incelemelerde, beyan edilen ürün bilgileri ile referans parsellerin mevcut durumu karşılaştırılıyor.

Kontrollerle üretim bilgilerinin doğruluğunun teyit edilmesi, kayıt sisteminin güncel tutulması ve tarımsal desteklemelere esas verilerin sağlıklı şekilde oluşturulması hedefleniyor.

Tarımda güvenilir veri, doğru planlama ve sürdürülebilir üretim için saha kontrollerinin titizlikle devam edeceği bildirildi. - BAYBURT