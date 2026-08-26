Bayburt'ta İşlenmeyen Tarım Arazileri Tespit Ediliyor - Son Dakika
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Bayburt'ta İşlenmeyen Tarım Arazileri Tespit Ediliyor

Bayburt\'ta İşlenmeyen Tarım Arazileri Tespit Ediliyor
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Bayburt'ta iki yıl işlenmeyen tarım arazileri tespit ediliyor, üretime kazandırılacak.

Bayburt'ta üst üste iki yıl boyunca işlenmediği değerlendirilen tarım arazilerinin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki arazilerde teknik kontroller gerçekleştiriyor.

Tarım arazilerinin etkin kullanılması, üretime kazandırılması ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, sahadaki arazilerin mevcut durumu yerinde inceleniyor.

Çalışmalar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan 'İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik' hükümleri doğrultusunda yürütülüyor. Bu kapsamda iki yıl üst üste işlenmediği tespit edilen araziler belirlenerek yeniden tarımsal üretime kazandırılmasına yönelik süreç takip ediliyor.

Kaynak: İHA

Bayburt, Ekonomi, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bayburt'ta İşlenmeyen Tarım Arazileri Tespit Ediliyor - Son Dakika

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