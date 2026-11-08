Bayburt'ta Kop Dağı'nda tipi sürücüleri zorluyor, polis tır şoförüne yardım etti - Son Dakika
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Bayburt'ta Kop Dağı'nda tipi sürücüleri zorluyor, polis tır şoförüne yardım etti

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Bayburt\'ta Kop Dağı\'nda tipi sürücüleri zorluyor, polis tır şoförüne yardım etti
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Bayburt\'ta Kop Dağı\'nda tipi sürücüleri zorluyor, polis tır şoförüne yardım etti
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Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı, tipi ve fırtına etkisini sürdürüyor. 2 bin 400 metre rakımlı Kop Dağı güzergahında sürücüler güçlük çekerken, tırı arıza yapan şoföre polis ekipleri yardım etti.

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı, tipi ve fırtına etkisini sürdürüyor. 2 bin 400 metre rakımlı Kop Dağı beyaz örtüyle kaplanırken, güzergahı kullanan sürücüler olumsuz hava şartları nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor.

Kop Dağı güzergahında seyir halinde bulunan tır şoförü Yıldıray Ata, dağa yaklaştığı sırada aracının retarder hortumunun patlaması üzerine yolda kaldı. Aracında meydana gelen arıza nedeniyle ilerleyemeyen Ata, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Ata'nın yardımına koştu. Polis ekipleri, Ata'nın yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için destek sağladı.

Bayburt'un Çimağıl köyünde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Köy sakini Tunay Mutlu, kar yağışının şiddetini artırdığını belirterek, "Köyümüz Dereçimağıl'da kar yağışı hız kesmeden devam ediyor. Oldukça şiddetlendi, güzel bir manzara oluştu. Biz de sobayı yaktık, oturuyoruz. Lapa lapa kar yağıyor. Odun kesimi yapacaktık ancak kar yağışı bu şekilde devam ederse odun kesmemiz imkansız" dedi.

Hava sıcaklığının düşmesiyle Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla sürerken özellikle Kop Dağı güzergahını kullanacak sürücülerin tipi ve fırtınaya karşı dikkatli olmaları, kış lastiği ve zincir bulundurmaları önem taşıyor.

Kent merkezinde de tozak şeklinde hafif kar yağışı görülürken yağışın akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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