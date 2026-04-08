Bayburt\'ta Nisan Karı Etkili Oldu

08.04.2026 20:03
Bayburt'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kısa süreli kış manzaraları oluşturdu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Bayburt'ta akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde lapa lapa yağan kar kısa süreliğine cadde ve çatılarda beyaz örtü oluştururken, 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı'nda karla birlikte fırtına etkisini gösterdi.

Nisan ayında yağan kar, kentte kısa süreli kış manzaraları oluşturdu. İlerleyen saatlerde merkezde kar yerini yağmura bırakırken, yüksek kesimlerde yağış, kar şeklinde devam etti.

Özellikle kentin yüksek kesimleri yeniden beyaza bürünürken, Bayburt-Erzurum kara yolu üzerindeki Kop Dağı'nda kar ve fırtına etkili oldu. Bölgede sürücülerin görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, Bayburt çevrelerinde kuvvetli yağış, yüksek kesimlerde ise kar yağışının beklendiği belirtilmiş, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, çığ tehlikesi ve zirai don riskine karşı dikkatli olunması istenmişti. - BAYBURT

