Bayburt\'ta Öğrencilerden Doğa Dostu Proje

Ben Her Yerde Varım Projesi kapsamında öğrenciler, okul bahçelerinde fidan dikimi, ağaç bakımı ve çevre temizliği çalışmalarıyla gönüllülük örneği sergiledi.

Bayburt'ta öğrenciler, Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik temasıyla okul bahçelerinde doğaya yönelik çalışmalar yaptı. Proje çerçevesinde Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Okulumda Yapılan Çalışmalara Gönüllü Katkı Sunarım etkinliği çerçevesinde bahçedeki meyve ağaçlarının bakımını üstlendi.

Öğrenciler, meyve ağaçlarında bakım ve ilaçlama çalışması yaparken, kuruyan ağaçların yerine yeni fidanlar dikti. Ağaç aşılama yöntemlerini de uygulamalı olarak öğrenen öğrenciler, bahçe temizliğine katkı sunarak çevre bilinci ve sorumluluk duygusunu pekiştirdi.

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ise, Fidanlar Toprakla Buluşuyor etkinliğinde okul bahçesine fidan dikti. Toprakla buluşturulan fidanların çevresinde düzenleme yapan öğrenciler, okul bahçesini yeşillendirdi.

Doğaya duyarlılığı ve gönüllülük bilincini öne çıkaran çalışmalarla öğrenciler hem çevre farkındalığı kazandı hem de okul yaşam alanlarına emekleriyle katkı sundu. - BAYBURT