Bayburt\'ta Sağanak Yağış Uyarısı!

Bayburt'ta hafta boyunca aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Bayburt merkez ile Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde 1-5 Haziran tarihleri arasında yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Kent merkezinde hava sıcaklığının hafta boyunca en düşük 4, en yüksek 24 derece arasında değişeceği öngörülüyor.

Tahminlere göre Aydıntepe'de sıcaklıkların 5 ila 23, Demirözü'nde ise 5 ila 21 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji, yerel sağanaklarla birlikte ani su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu. - BAYBURT