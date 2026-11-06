Bayburt\'ta şap kısıtlamaları kaldırıldı, hayvan pazarı yeniden faaliyete geçti

Bayburt'ta şap kısıtlamaları kaldırıldı, hayvan pazarı yeniden faaliyete geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 6 Ekim 2026'da şap nedeniyle konulan hayvan hareketi kısıtlamalarının komisyon kararıyla kaldırıldığını bildirdi. Bayburt hayvan pazarı bugün yeniden açıldı, üreticiler alım satımı tekrar yapabilecek.
Bayburt'ta şap hastalığı nedeniyle uygulanan hayvan hareketi kısıtlamaları kaldırıldı. Bayburt hayvan pazarı, bugün itibarıyla yeniden faaliyete geçti.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 Ekim 2026 tarihinde uygulamaya konulan kısıtlamaların, alınan komisyon kararı doğrultusunda kaldırıldığı belirtildi. Bayburt'ta görülen şap hastalığından ötürü hayvan pazarı kapatılarak önlem alınmıştı.
Kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte üreticiler hayvan alım satımını yeniden gerçekleştirebilecek.
Kaynak: İHA
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