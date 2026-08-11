Bayburt\'ta Su Akışı İçin Temizlik Çalışmaları

Bayburt'un Kop köyünde bent temizliği, Arpalı beldesinde ise dere yatağı tanzim çalışmaları devam ediyor. İş makineleriyle dere yatağında temizlik, düzenleme ve şekillendirme işlemleri sürdürülüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kop köyünde bent çevresinde biriken malzeme temizlenerek su akışının düzenli şekilde sürdürülmesi sağlanıyor.

Arpalı beldesindeki dere yatağı tanzim çalışmalarıyla dere içerisindeki birikintiler temizleniyor, yatak genişletiliyor ve su akışının daha kontrollü hale getirilmesi için düzenlemeler yapılıyor.

Dere yatağında yapılan düzenlemelerin, taşkın riskinin azaltılmasına, suyun akış kapasitesinin artırılmasına ve çevredeki tarım arazileri ile yerleşim alanlarının korunmasına katkı sağlaması bekleniyor.

DSİ 22. Bölge Müdürlüğünce bent temizliği ve dere yatağı tanzim çalışmalarının idari imkanlar doğrultusunda devam ettiği bildirildi.