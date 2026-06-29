Bayburt'ta Sulama Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Bayburt'ta Sulama Projesi Devam Ediyor

Bayburt\'ta Sulama Projesi Devam Ediyor
29.06.2026 11:21
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Uluçayır Göleti Sulama inşaatıyla 3 bin 970 dekar tarım arazisi suya kavuşacak.

Bayburt'ta tarımsal sulama altyapısını güçlendirecek Uluçayır Göleti Sulama inşaatında çalışmalar devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla 3 bin 970 dekar zirai tarım arazisi suya kavuşacak.

Merkeze bağlı Uluçayır köyünde devam eden proje kapsamında 21 bin 671 metre uzunluğunda boru hattı döşenecek, 187 sanat yapısı inşa edilecek.

Sulama projesinin tamamlanmasıyla birlikte tarım arazilerinde modern sulama imkanı sağlanması, suyun daha verimli kullanılması ve üretimde verimliliğin artırılması hedefleniyor. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Ekonomi, Bayburt, Tarım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bayburt'ta Sulama Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

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