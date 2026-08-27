Bayburt'ta Suni Mera Tesisi Kuruldu - Son Dakika
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Bayburt'ta Suni Mera Tesisi Kuruldu

Bayburt\'ta Suni Mera Tesisi Kuruldu
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Rüştü köyünde korunga tohumu ekilerek hayvancılıkta kaliteli yem üretimi hedefleniyor.

Bayburt'un Rüştü köyünde 50 dekarlık alanda korunga tohumu ekilerek suni mera tesisi oluşturuldu. Çalışmayla hayvancılıkta kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen Çayır, Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında gerçekleştirilen çalışma ile yem kaynaklarının geliştirilmesi ve mera alanlarının verimliliğinin artırılması amaçlanıyor.

Çalışmaya Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu, Rüştü köyü Muhtarı Muhammet Kurumahmut ile teknik personel katıldı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla kentteki mera alanlarının korunması ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik uygulamalar sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

Bayburt, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bayburt'ta Suni Mera Tesisi Kuruldu - Son Dakika

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