Bayburt'ta Tarım Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt'ta Tarım Ziyareti

Bayburt\'ta Tarım Ziyareti
09.06.2026 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Müdürü Köse, üretici Onur Akbaş'ı ziyaret ederek bitki üretiminde işbirliği yaptı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse ile Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu, kentte süs bitkileri, meyve fidanları ve tıbbi aromatik bitki üretimi yapan üretici Onur Akbaş'ı ziyaret etti.

Üretim alanlarında incelemelerde bulunan Köse ve Müftüoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, bölge şartlarına uygun süs bitkileri, meyve fidanları ile tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimine yönelik faaliyetler değerlendirildi.

Bayburt'un coğrafi işaretli ürünü tarhun başta olmak üzere tıbbi ve aromatik bitki üretiminin geliştirilmesi, katma değeri yüksek tarımsal üretimin yaygınlaştırılması ve tarımsal çeşitliliğin artırılması konularında üreticiyle görüş alışverişinde bulunuldu.

Üretici Onur Akbaş'ı çalışmalarından dolayı tebrik eden Köse, süs bitkisi, meyve fidanı ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin Bayburt tarımı için önemli alternatif üretim alanları arasında yer aldığını belirtti.

Köse, bu tür üretimlerin gelişmesiyle hem tarımsal çeşitliliğin artacağını hem de il ekonomisine katkı sağlanacağını ifade etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Bayburt, Tarım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bayburt'ta Tarım Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir
Sıfır Atık Festivali’ne 1 milyon katılım Sıfır Atık Festivali'ne 1 milyon katılım
Metrobüste yan bakma kavgası 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü Metrobüste yan bakma kavgası! 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Azad Keşmir’de polisle eylemciler çatıştı 4’ü polis 11 kişi hayatını kaybetti Azad Keşmir'de polisle eylemciler çatıştı! 4'ü polis 11 kişi hayatını kaybetti
Seçimden önce neler olmuş neler Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz Seçimden önce neler olmuş neler! Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
Ezeli rakipler karşı karşıya Vlahovic için dudak uçuklatan teklif Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif

10:08
Icardi sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı Ortalık karıştı
Icardi sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı! Ortalık karıştı
09:58
Kılıçdaroğlu mu Özel mi İşte CHP Grup Toplantısı’nın yapılacağı salona ilk gelen ekip
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona ilk gelen ekip
09:50
Barış Alper’e inanılmaz teklif Kasada para koyacak yer kalmayacak
Barış Alper'e inanılmaz teklif! Kasada para koyacak yer kalmayacak
09:29
Rakam öyle böyle değil Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
08:37
Milyonlarca çalışana müjde Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
07:56
Savaşta bir ilk ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı’nda düştü
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 10:23:07. #7.13#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Tarım Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.