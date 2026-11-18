Bayburt'ta tarımsal üretimi çeşitlendirmek ve üreticilere yeni gelir kaynakları oluşturmak amacıyla hayata geçirilen alternatif ürün yetiştiriciliği çalışmalarından sonuç alınmaya başlandı.

Nişantaşı köyünde 1 dekarlık alanda yapılan ilk denemenin başarılı sonuçlanmasının ardından üretici Gürkan Yeneroğlu tarafından 35 dekarlık alanda gül dikimi gerçekleştirildi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, gül yetiştiriciliği yapılan alandaki çalışmaları yerinde inceleyerek yürütülen faaliyetler hakkında Yeneroğlu'dan bilgi aldı.

Gülün yalnızca tarımsal bir ürün olarak değil, gül esansı, gül yağı, gül suyu ve gül şerbeti gibi katma değeri yüksek ürünlerin ham maddesi olarak da ekonomik potansiyel taşıdığına dikkat çeken Köse, bu alandaki üretimin geliştirilmesinin Bayburt tarımına katkı sağlayacağını ifade etti.

Gül yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasıyla birlikte kurulması planlanan işleme tesisinin de üretime katkı sunacağını belirten Köse, bu tür yatırımların ürün çeşitliliğini artıracağını, üreticilere yeni gelir kapıları açacağını ve tarımsal üretimde katma değeri yükselteceğini vurguladı.