Bayburt'ta Üretim Planlaması Devam Ediyor - Son Dakika
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Bayburt'ta Üretim Planlaması Devam Ediyor

Bayburt\'ta Üretim Planlaması Devam Ediyor
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Bayburt'ta 45 bin 198 parselin yüzde 82,29'unda üretim planlaması tespit çalışmaları tamamlandı.

Bayburt'ta üretim planlaması kapsamındaki ürünler ile yem bitkilerine yönelik tespit çalışmaları sürüyor. İl genelinde kontrol edilmesi planlanan 45 bin 198 parselin yüzde 82,29'una karşılık gelen 37 bin 192 parselde çalışmalar tamamlandı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaları İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse ile İl Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün sahada inceleyerek teknik personelden bilgi aldı.

Köse, referans parsel kontrollerinin ardından üretim planlaması kapsamındaki ürünler ile yem bitkilerine yönelik tespit çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü söyledi. Köse, kalan parsellerdeki kontrollerin de belirlenen program kapsamında devam ettiğini ifade etti.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) beyanlarının eksiksiz ve gerçeğe uygun yapılmasının destekleme ödemeleri açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Köse, "Üreticilerimizin desteklerden sorunsuz şekilde faydalanabilmeleri için beyanlarını titizlikle kontrol ederek başvurularını gerçekleştirmelerini tavsiye ediyor, tüm çiftçilerimize bol ve bereketli, kazançlı bir üretim sezonu diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Bayburt, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bayburt'ta Üretim Planlaması Devam Ediyor - Son Dakika

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