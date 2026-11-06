Bayburt'un yüksek kesimlerinde tipi ve buzlanma etkili oldu, tır şoförü zorlandı - Son Dakika
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Bayburt'un yüksek kesimlerinde tipi ve buzlanma etkili oldu, tır şoförü zorlandı

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Bayburt\'un yüksek kesimlerinde tipi ve buzlanma etkili oldu, tır şoförü zorlandı
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Bayburt\'un yüksek kesimlerinde tipi ve buzlanma etkili oldu, tır şoförü zorlandı
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Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar, tipi ve fırtına etkili olurken soğuk hava bazı güzergahlarda buzlanmaya yol açtı. Aydıntepe Yaylası'nda tipiye yakalanan tır şoförü zor anlar yaşadı; görüş mesafesi düşse de yükleme tamamlanıp iniş sorunsuz yapıldı.

Bayburt'un yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı, tipi ve fırtına etkili olurken soğuk hava nedeniyle bazı güzergahlarda buzlanma meydana geldi.

Aydıntepe Yaylası güzergahında araç yüklemesi yaptığı sırada tipiye yakalanan tır şoförü Yıldıray Ata, fırtına ve yoğun kar yağışından ötürü zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin oldukça düştüğü tipide Ata ve arkadaşları, araç yüklemesini tamamlayarak yayladan sorunsuz şekilde iniş yaptı.

Aydıntepe, Sultan Murat ve Limon Suyu yaylaları ile Bayburt'un yüksek rakımlı köylerinden Dumlu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Meteorolojinin kar yağışı uyarısında bulunduğu Bayburt'un yüksek kesimleri beyaza büründü, tepeler karla kaplandı.

Kaynak: İHA
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