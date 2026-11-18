Bayburt Valisi Eldivan, 370 kilometrelik yol ağı için karla mücadele planını incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Karayolları 106. Şube Şefliğinin 370 kilometrelik yol ağındaki karla mücadele hazırlıklarını inceledi. 65 personel ile 26 araç ve iş makinesinin hazır olduğu belirtildi; Eldivan kış boyunca ekiplerin teyakkuzda olması gerektiğini vurguladı.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Karayolları 106. Şube Şefliğini ziyaret ederek kış mevsiminde vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla yürütülecek karla mücadele çalışmalarını inceledi.
Şube şefliğinin sorumluluk alanındaki 370 kilometrelik yol ağında görev yapmak üzere 65 personel ve 26 araç ile iş makinesinin hazır olduğu bildirildi.
Ziyarette kış şartlarına karşı planlanan çalışmalar, personel ve araç kapasitesi ile sezon öncesi hazırlıkların son durumu hakkında bilgi alan Vali Eldivan, karla mücadele faaliyetlerinin koordinasyon içerisinde yürütülmesinin önemine dikkat çekti.
Kış ayında 8 greyder, 16 tuzlama aracı ve 5 yükleyici kepçenin görev yapacağı, ayrıca 10 bin ton kapasiteli tuz deposunun sezon için hazır hale getirildiği kaydedildi.
Vali Eldivan, kış boyunca vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla tüm ekiplerin teyakkuzda bulunması gerektiğini vurguladı.
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