Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Karayolları 106. Şube Şefliğini ziyaret ederek kış mevsiminde vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla yürütülecek karla mücadele çalışmalarını inceledi.

Şube şefliğinin sorumluluk alanındaki 370 kilometrelik yol ağında görev yapmak üzere 65 personel ve 26 araç ile iş makinesinin hazır olduğu bildirildi.

Ziyarette kış şartlarına karşı planlanan çalışmalar, personel ve araç kapasitesi ile sezon öncesi hazırlıkların son durumu hakkında bilgi alan Vali Eldivan, karla mücadele faaliyetlerinin koordinasyon içerisinde yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Kış ayında 8 greyder, 16 tuzlama aracı ve 5 yükleyici kepçenin görev yapacağı, ayrıca 10 bin ton kapasiteli tuz deposunun sezon için hazır hale getirildiği kaydedildi.

Vali Eldivan, kış boyunca vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla tüm ekiplerin teyakkuzda bulunması gerektiğini vurguladı.