Siirt'in Baykan ilçesinde bir vatandaş, yolda gördüğü yılanları görüntüledi.
Baykan ilçesinde bir vatandaş, yol kenarında iki yılanın birbirine dolanarak yaptığı hareketleri fark etti. Vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, iki yılanın bir süre boyunca birbirleri etrafında hareket ettiği yer aldı. - SİİRT
Son Dakika › Çevre › Baykan'da Yılanların İlginç Dansı - Son Dakika
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