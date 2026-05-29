Bayramda Mantar Şenliği

29.05.2026 09:07
Arpaçay'da çocuklar aileleriyle doğada mantar toplayarak eğlenceli bir bayram günü geçirdi.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kıraç köyü mevkiinde etkili olan yağışların ardından doğa adeta mantarlarla kaplandı. Bölgede çıkan mantarlar, köy halkını ve çocukları sevindirdi. Sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte araziye çıkan çocuklar, doğayla iç içe vakit geçirirken, bir taraftan da mantar toplamanın heyecanını yaşadı.

Doğaya çıkan çocukların neşesi ve heyecanı renkli görüntüler oluşturdu. Ellerinde poşetlerle arazide dolaşan çocuklar, buldukları mantarları tek tek topladı. Kimi çocuklar ilk kez mantar toplamanın mutluluğunu yaşarken, kimi ise arkadaşlarıyla yarışarak daha fazla mantar bulmaya çalıştı.

Köy çevresindeki otluk alanlarda mantar arayan çocuklar, temiz havanın ve doğal yaşamın tadını çıkararak unutulmaz bir gün geçirdi.

Kıraç köyü sakinleri ise bu yıl bölgede mantarın oldukça fazla olduğunu söyledi. Yağışların ardından doğada mantar çeşitliliğinin arttığını belirten vatandaşlar, özellikle kırsal alanlarda yoğun şekilde mantar çıktığını ifade etti.

Köylüler, her yıl belirli dönemlerde mantar topladıklarını ancak bu sezon bereketin daha fazla yaşandığını dile getirdi.

Aileleriyle birlikte doğaya çıkan çocuklar, teknolojiden uzak bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Hem eğlenen hem de doğayı keşfeden çocuklar, topladıkları mantarlarla aile bütçesine de küçük katkı sağladı.

Kars'ın doğal güzellikleri arasında geçen mantar mesaisi, köyde keyifli anlara sahne oldu. - KARS

Kaynak: İHA

