Belediye Başkan Vekili Özkan ve itfaiyeciler Uşak Valisi Kartal'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Belediye Başkan Vekili Özkan ve itfaiyeciler Uşak Valisi Kartal'ı ziyaret etti

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Belediye Başkan Vekili Özkan ve itfaiyeciler Uşak Valisi Kartal\'ı ziyaret etti
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Uşak'ta Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası kapsamında Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ve itfaiye personeli, Vali Serdar Kartal'ı ziyaret etti. Kartal, itfaiyecilerin afet ve kurtarma çalışmalarındaki önemine dikkat çekerek haftalarını kutladı.

Uşak'ta Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ve itfaiye personeli, Vali Serdar Kartal'ı ziyaret etti.

25 Eylül-1 Ekim Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ve itfaiye personeli, Vali Kartal ile bir araya geldi. Ziyarette itfaiyecilik mesleğinin önemi, itfaiye ekiplerinin görevleri ve yangın, afet ve kurtarma çalışmalarında yürütülen faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Kartal, Hatice Terekeci Özkan ve beraberindeki itfaiye personeliyle gerçekleştirdiği görüşmede, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gece gündüz demeden görev yapan itfaiyecilerin en zor anlarda vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

İtfaiye personelinin yangınların yanı sıra afet ve kurtarma çalışmalarında da büyük sorumluluk üstlendiğine dikkat çeken Kartal, görevlerini cesaret, fedakarlık ve özveriyle sürdüren itfaiyecilerin Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası'nı kutladı.

Kartal, Hatice Terekeci Özkan ve beraberindeki itfaiye personeline ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, tüm itfaiye çalışanlarına görevlerinde sağlık ve başarılar diledi.

Kaynak: İHA
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