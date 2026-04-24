Belediye kendi yaptığı bisiklet yolunu kapattı

Eskişehir'de belediyenin yaptığı bisiklet yolunu yine belediyenin araçları kapattı.

Porsuk Bulvarı Ahmet kanatlı caddesi üzerinde bulunan bisiklet yoluna Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait iki kamyonet park edilmiş şekilde görüldü. Araçların bölgede çalışma yapan ekiplere ait olduğu ve bisiklet yolunu tamamen kapatması dikkat çekti. - ESKİŞEHİR