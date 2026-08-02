Beyharmanı\'nda Yağmur Duası

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Beyharmanı Mahallesi'nde kuraklık nedeniyle vatandaşlar camide bir araya gelerek yağmur ve bereket için dua etti. Programa Sarıgöl Kaymakamı, İlçe Müftüsü ve mahalle sakinleri yoğun katılım sağladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Beyharmanı Mahallesi'nde, yurt genelinde etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle yağmur ve bereket duası yapıldı.

Beyharmanı Mahalle Camii'nde öğle namazının cemaatle birlikte kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Tekbir ve salavatlar eşliğinde Sarıgöl İlçe Müftüsü Metin Güvenir tarafından yağmur ve bereket için dua edildi. Vatandaşlar, ellerini semaya açarak hayırlı ve bol yağışlar için niyazda bulundu.

Programa Sarıgöl Kaymakamı da katılırken, dua sonrası mahalle halkına yemek ikram edildi.

Beyharmanı Mahallesi Muhtarı Mustafa Sarıtaş, aşırı sıcaklar ve kuraklığın tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini belirterek, "Yaşanan kuraklık nedeniyle mahalle halkımızla birlikte yağmur duası düzenledik. İlçe Müftümüzün yaptırdığı duaya Kaymakamımız ve çok sayıda vatandaşımız katıldı. Duanın ardından hep birlikte yemek yedik. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Dua programı, vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde bereketli yağışlar temennisiyle sona erdi.