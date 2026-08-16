Beykoz'da Yollar Kapandı
2026 Triatlon Şampiyonası nedeniyle Beykoz'daki bazı yollar ulaşıma kapatıldı.
2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası kapsamında Beykoz'da bazı yollar sabah saat 04.45 itibarıyla ulaşıma kapatıldı.
İstanbul'da gerçekleştirilen şampiyona dolayısıyla Beykoz'da Atatürk Caddesi'nin sahil yönüne çıkan tüm yolları ile Cuma Yolu ve Körfez caddeleri trafiğe kapatıldı. Emniyet ekipleri sürücüleri Küçüksu ve Göksu caddelerine yönlendirdi. Bölgede tedbirler, trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor.
Kaynak: İHA
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