Yargıtay'dan Evlilikte Sorunlu Hüküm - Son Dakika
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Yargıtay'dan Evlilikte Sorunlu Hüküm

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Kadının yemek yapmaması ve evde bulunmaması boşanma sebebi sayıldı, erkek haklı bulundu.

Yasalarda direkt boşanma sebebi sayılmasa da kadının çok gezip yemek yapmaması, erkeğe boşanma davası açma hakkı tanıyor. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evde bulunmayan ve yemek yapmayarak birlik görevlerini ihmal eden kadının bu vakıalarla kusurlu olduğuna, bu durumda erkeğin açtığı boşanma davasının da kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.

Her ne kadar Türk Medeni Kanunu'nda 'çok gezmek ve yemek yapmamak' direkt boşanma sebebi sayılmasa da evlilik birliğinin ortak hayatı taraflardan beklenemeyecek derecede temelinden sarsılması halinde boşanma davası açılabileceği belirtiliyor. Bursa'daki bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift karşılıklı boşanma davası açtı. Mahkeme, erkeğin tam kusurlu olduğu gerekçesiyle kadının davasının kabulüne, kocanın açtığı davanın reddine karar verdi. Erkeğin istinafa taşıdığı karar Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi tarafından da uygun görüldü. Erkeğin avukatı kararı temyiz edince devreye bu kez Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Davalı-karşı davacı erkek vekili tarafından kusur belirlemesi, asıl davanın kabulü, karşı davanın reddi ile kadın lehine hükmedilen maddi ve manevi tazminat yönünden temyiz edildi. Yargıtay, sık sık gezdiği için evde bulunmayan ve yemek yapmayan kadının da kusurlu olduğuna dikkat çekilen kararda; "Davalı-karşı davacı erkek tanıklarının beyanları doğrultusunda kadının evlilik birliği içerisinde süregelen şekilde erkeğe karşı hakaret ve aşağılama eylemleri ile evde bulunmayarak ve yemek yapmayarak birlik görevlerini ihmalinin olduğu ve bu vakıaların kadına kusur olarak yüklenmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bu hale göre erkek dava açmakta haklıdır. Erkeğin davasının kabulü koşulları gerçekleşmiştir. Erkeğin boşanma davasının da kabulü gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmesi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir. Aile Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına, ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına, bozma nedenine göre her iki dava ve fer'ileri yönünden yeniden hüküm kurulması gerekli hale geldiğinden sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yargıtay'dan Evlilikte Sorunlu Hüküm - Son Dakika

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