Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu bombası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu bombası

Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Fenerbahçe\'de Hakan Çalhanoğlu bombası
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Fred ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerin, orta saha takviyesi için Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nu yeniden gündemine aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Talisca'nın golüyle öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı. Gençlerbirliği, Franco Tongya ve Oğulcan Ülgün'ün golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. Fenerbahçe böylece 2026-2027 sezonuna puansız başladı.

HAKAN ÇALHANOĞLU YENİDEN GÜNDEMDE

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldığı öne sürüldü. Fred ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerin, bu bölgede oluşan ihtiyacı gidermek ve aynı zamanda kadrodaki yerli oyuncu sayısını artırmak için Inter forması giyen milli futbolcunun durumunu araştırdığı belirtildi.

TRANSFER ŞARTLARI TAKİP EDİLİYOR

Fenerbahçe'nin hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen 32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu'nun transfer şartlarını yakından takip ettiği ifade edildi. Sarı-lacivertli yönetimin, tecrübeli orta saha oyuncusunun mevcut durumuyla ilgili detaylı bir çalışma yürüttüğü aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesinin 2027 yılında sona ereceği belirtildi. Milli futbolcunun henüz İtalyan ekibiyle yeni sözleşme imzalamamış olması da transfer ihtimalinde öne çıkan detaylardan biri oldu.

ORTA SAHA PLANI

Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katması halinde orta saha rotasyonunda Guendouzi, Kante ve İsmail Yüksek'in yanına önemli bir alternatif eklemeyi planladığı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin milli yıldızın durumunu yakından takip etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu bombası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • VillaUmut VillaUmut:
    O nasıl bi mantık ya, bir iki kere daha yenilsinler o zaman Yamal’ı alsınlar :) 2 0 Yanıtla
  • ÖVÜNÇ KUTAY ÇETİN ÖVÜNÇ KUTAY ÇETİN:
    Bence sakin sakin düşünüp çalışmaya ihyaçları var sadece ... 2 0 Yanıtla
  • Fatih*1453 Fatih*1453:
    fb nin iyi bir sol açığa ihtiyaci var 1 0 Yanıtla
  • Enver Işık Enver Işık:
    Bırakın dişi düşmüş adamları. Genç oyuncu almaya bakın. Elinizde patlıyor yaşlılar bunu daha idrak edemediniz mi? Türkiye liğini emekli liğine çevirdiniz 0 0 Yanıtla
  • Hasan Keleş Hasan Keleş:
    saçma sapan hareketler bu akıllar kimden çıkıyor arkadaş 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
“Sivrihisar cebesi“ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor "Sivrihisar cebesi"ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı
Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: Evde bakım yardımına zam Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: Evde bakım yardımına zam
Yargıtay’dan emsal karar: Yemek yapmayan kadın kusurlu Yargıtay'dan emsal karar: Yemek yapmayan kadın kusurlu
Taraftar “Bam bam bam“ diye seslendi Fatih Tekke’nin verdiği tepki olay oldu Taraftar "Bam bam bam" diye seslendi! Fatih Tekke'nin verdiği tepki olay oldu
Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etti Hamile olduğu iddia edilmişti Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etti! Hamile olduğu iddia edilmişti

20:36
Beşiktaş-Eyüpspor maçında ilk 11’ler belli oldu
Beşiktaş-Eyüpspor maçında ilk 11'ler belli oldu
19:53
Galatasaray’dan Alexander Sörloth sürprizi İstediği maaş belli oldu
Galatasaray'dan Alexander Sörloth sürprizi! İstediği maaş belli oldu
19:39
Türkiye ve 7 ülke, İsrail’in Trump’ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı
Türkiye ve 7 ülke, İsrail’in Trump'ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı
19:21
Hareket halindeki araç üstünde uygunsuz harekete gözaltı
Hareket halindeki araç üstünde uygunsuz harekete gözaltı
19:04
Diyarbakır’da maç öncesi bakanlara Kürtçe şarkılarla coşkulu karşılama
Diyarbakır'da maç öncesi bakanlara Kürtçe şarkılarla coşkulu karşılama
18:43
Taraftar yeni transferi kabul etmedi Teknik direktör tribünlere saldırdı
Taraftar yeni transferi kabul etmedi! Teknik direktör tribünlere saldırdı
18:28
Sebte’ye ikinci toplu geçiş girişimi: Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı
Sebte'ye ikinci toplu geçiş girişimi: Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 20:39:56. #7.12#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu bombası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.