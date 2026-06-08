Beyşehir Gölü\'nde Su Ürünleri Denetimleri

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde devam eden su ürünleri av yasağı dolayısıyla denetimler hız kesmeden sürüyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, yasak döneminde kaçak avcılığın önüne geçebilmek amacıyla göl çevresindeki karaya çıkış noktaları ile sazlık alanlarda kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde göl içerisinde balıkçı teknesi bulunup bulunmadığı, av yasağına aykırı şekilde ağ atılıp atılmadığı kontrol edildi. Ekipler, göl çevresindeki denetimlerin yanı sıra ilçe merkezinde faaliyet gösteren perakende balık satış iş yerleri ile ilçe genelinde faaliyet gösteren su ürünleri işleme tesislerinde de incelemelerde bulundu. İşletmelerde ürünlerin yasal yollarla temin edilip edilmediğinin belirlenmesine yönelik menşe belge kontrolleri de yapıldı.

Yetkililer, sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetim ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. - KONYA