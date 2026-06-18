Yaralı halde bulunan çakal tedavi edildi - Son Dakika
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Yaralı halde bulunan çakal tedavi edildi

Yaralı halde bulunan çakal tedavi edildi
18.06.2026 16:49  Güncelleme: 16:53
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Bilecik'te otomobil çarpması sonucu yaralanan çakal, belediye veteriner merkezinde tedavi edildikten sonra doğal ortamına salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Bilecik'te otomobil çarpması sonucu yaralandığı belirlenen çakal tedavi edildi.

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, otomobil çarpması sonucu yaralanan bir çakal getirildi. Gerekli muayene ve teşhislerden sonra ameliyat edilen çakal iyileşme sürecinden sonra doğal ortamına salınmak üzere yetkililere teslim edildi. Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekim Mehmet Umut Ünlü, tedavi edilen çakalın doğal ortamına salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiğini anlatarak, "Trafik kazalı olmak üzere barınağımıza getirilen yaralı çakalın ilk müdahalesini yaptık. Röntgen ve anestezi işlemlerinden sonra herhangi bir kırığının olmadığını tespit ettik. İç kanaması olduğu için gerekli iğne tedavisini yaptık. İyileşinceye kadar misafir ettiğimiz çakalı, bugün Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik. Çakal oradaki işlemlerin ardından doğal ortamına salınacak" ifadelerini kullandı.

Veteriner Hekim Ünal, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde başta can dostlar olmak üzere şu ana kadar başta kuş türleri olmak üzere onlarca yaban hayvanını tedavi ederek doğal yaşam alanlarına bıraktıklarını sözlerine ekledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Otomobil, 3. Sayfa, Bilecik, Çakal, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yaralı halde bulunan çakal tedavi edildi - Son Dakika

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