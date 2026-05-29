Osmaneli'de sağanak etkili oldu, ulaşım aksadı
Osmaneli'de sağanak etkili oldu, ulaşım aksadı

29.05.2026 19:54  Güncelleme: 20:07
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bilecik-Sakarya kara yolu ve bazı köy yolları sel sularının sürüklediği toprak, ağaç ve taşlarla kapandı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yollar trafiğe açıldı.

Bilecik'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle Osmaneli ilçesini Sakarya'ya bağlayan kara yolunda ulaşım aksadı.

Osmaneli ilçesinde akşam üzeri başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Bilecik-Sakarya kara yolu ile Kazancı ve Soğucakpınar köy yollarında selin dağdan sürüklediği toprak, ağaç ve taşlarla kapandı. İlçeden Sakarya istikametine giden sürücüler, yolun durumu sebebiyle zor anlar yaşadı. Vatandaşların konuyla ilgili 112 Acil Servis'e ihbarda bulunması üzerine bölgeye giden, trafik, jandarma, karayolları ve Osmaneli Belediyesi ekiplerince, D650 karayolunda, Kazancı ve Soğucakpınar köy yollarında temizlik çalışması yapıldı. Çalışmalar sırasında yol bazen tamamen trafiğe kapatılırken, bazen de tek şeritten kontrollü olarak verildi. Ekiplerin hummalı çalışmaları sonucunda yolun temizlenerek trafiğe açıldığı belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

