Bingöl Çevreyolu'nda anız yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü
Bingöl merkez Havalimanı Kavşağı'nda çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yetkililer vatandaşları anız yakmamaları konusunda uyardı.
Bingöl'de çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın,Bingöl merkez Havalimanı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması da yapıldı.
Yetkililer, anız yakılmaması konusunda vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.
Kaynak: İHA
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