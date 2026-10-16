Bingöl\'de dolu etkili oldu, şimşekler gece karanlığında gökyüzünü aydınlattı

Bingöl'de dolu etkili oldu, şimşekler gece karanlığında gökyüzünü aydınlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Bingöl'de yağışlı hava etkili oldu. Gece karanlığında gökyüzünde art arda çakan şimşekler, dolu yağışına eşlik etti.
Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Bingöl'de dolu etkili olurken, gökyüzünde çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl'de yağışlı hava etkisini gösterdi. Kentte etkili olan dolu yağışıyla birlikte gökyüzünde art arda şimşekler çaktı. Gece karanlığında çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Kaynak: İHA
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