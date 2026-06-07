Bingöl'de Haziran'da Karla Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bingöl'de Haziran'da Karla Mücadele

Bingöl\'de Haziran\'da Karla Mücadele
07.06.2026 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kış şartları devam ediyor, kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yüksek rakımlı mezra yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor. Özel İdare ekipleri, Kuştepe mezrası yolunda metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütlelerini temizleyerek ulaşımı açık tutmaya çalışıyor.

Bingöl'de mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle yüksek kesimlerde kış şartları etkisini sürdürüyor. Haziran ayına girilmesine rağmen bazı bölgelerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Solhan ilçesine bağlı Kuştepe mezrası yolunda çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar birikintilerini temizleyerek ulaşımın aksamaması için mesai harcıyor. Yol üzerinde yer yer metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütleleri nedeniyle ekipler iş makineleriyle çalışma gerçekleştirdi. Kar temizleme çalışmaları sırasında açılan yolun iki tarafında oluşan kar duvarları dikkat çekti. Ekiplerin çalışmasıyla adeta kar tüneline dönüşen güzergah, bölgede kışın etkilerinin halen sürdüğünü gözler önüne serdi.

Haziran ayında devam eden karla mücadele çalışmaları, Bingöl'ün yüksek kesimlerinde yaz mevsiminin henüz tam anlamıyla hissedilmediğini bir kez daha ortaya koydu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Solhan, Bingöl, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bingöl'de Haziran'da Karla Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

14:30
Aziz Yıldırım’ın ekibinde yer alan Barış Göktürk’ten açıklama: Biz öndeyiz gibi
Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Barış Göktürk'ten açıklama: Biz öndeyiz gibi
14:17
Hangi aday önde Bir tarafın pusulaları kapış kapış gidiyor
Hangi aday önde? Bir tarafın pusulaları kapış kapış gidiyor
14:15
Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir
Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir
13:53
Ekim ayında Meclis’e sunulacak Yeni resmi tatil geliyor
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor
13:31
Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri
Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri
11:47
Van’da iki otomobil çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 14:40:05. #7.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de Haziran'da Karla Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.