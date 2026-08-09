93 Yaşındaki Kadının Mirası Krize Neden Oldu - Son Dakika
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93 Yaşındaki Kadının Mirası Krize Neden Oldu

93 Yaşındaki Kadının Mirası Krize Neden Oldu
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Adana'da 95 yaşındaki kadının arsasının satışı nedeniyle kızı ve torunu arasında tartışma çıktı.

Adana’da yaşayan 5 çocuk sahibi 95 yaşındaki Türkan İşbilir’in torunu G.K., iddiaya göre geçtiğimiz mayıs ayında anneannesinin yanına gelerek Şambayadı Mahallesi’ndeki arsası için bir müteahhidin 10 daire teklif ettiğini söyledi.

İşbilir ilk etapta teklifi kabul etmedi. Ancak G.K., 15 Mayıs’ta yeniden anneannesinin yanına gelerek onu 10 daire karşılığında arsayı satmaya ikna etti.

G.K. daha sonra yaşlı kadını hastaneye götürerek akıl sağlığı raporu aldırdı. Ardından anneannesini tapuya götürerek arsanın İ.Ö. isimli kişiye satılmasını sağladı. İşbilir’in kızı Elmas Erdem de tapudaki işlemler sırasında yanlarında bulundu.

10 DAİRE YERİNE 17 MİLYON LİRA VERİLDİ

İmzaların atılmasının ardından İ.Ö., Türkan İşbilir’e bir miktar nakit para verdi, kalan parayı ise yaşlı kadının emekli maaşını aldığı banka hesabına gönderdi.

İşbilir bunun üzerine torununa, “Hani 10 daire alacaktık, bu para nereden çıktı?” diye sordu. İddiaya göre G.K., “Daireyi iptal ettik, para aldık” yanıtını verdi ve para dolu poşeti aldı.

G.K.’nın daha sonra anneannesini evine götürdüğü, emekli maaşını çektiği banka kartını aldığı ve mobil bankacılık hesabını kendi telefonunda aktif hale getirerek evden ayrıldığı öne sürüldü.

17 MİLYONUN 13 MİLYONU 20 GÜNDE HARCANDI İDDİASI

İddiaya göre 17 milyon liralık satış bedelinin 13 milyon lirası yaklaşık 20 gün içerisinde harcandı.

G.K.’nın parayı internet alışverişlerinde, kuyumcudan altın alımında, tekel bayisinde ve teknoloji şirketlerinden çeşitli ürünlerin satın alınmasında kullandığı ileri sürüldü.

Türkan İşbilir, Kurban Bayramı’nda vefat eden çocuklarından olan torunları Cemile Akkanat ve Cengiz Akkanat kendisini ziyarete geldiğinde yaşadıklarını anlattı.

AİLE AVUKAT TUTUP ŞİKAYETÇİ OLDU

Cemile ve Cengiz Akkanat, Kurban Bayramı’nın ardından anneannelerini yanlarına alarak avukat tuttu. Aile daha sonra savcılığa giderek Elmas Erdem ve G.K. hakkında şikayette bulundu.

Adli tatil öncesinde Türkan İşbilir’in banka hesabına tedbir konulurken, taraflar arasındaki uyuşmazlıkla ilgili son kararı mahkeme verecek.

KIZI HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Türkan İşbilir, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kızı Elmas Erdem’in de olayın içerisinde olduğunu öne sürdü.

Bu açıklamanın ardından Elmas Erdem, annesinden miras kalan arsanın satışında kendisinin herhangi bir katkısının olmadığını ve yeğeninin kendisini de kandırdığını savundu.

Erdem, annesinin yanına giderek elini öptü ve kendisinin hiçbir şey yapmadığını söyledi. Türkan İşbilir ise kızını affetti. İşbilir, torununun kendisini kandırarak arsasını sattırdığını ve mağdur olduğunu ifade etti.

“YEĞENİM ANNEMİ KANDIRDI”

Hakkındaki suçlamaları reddeden Elmas Erdem, yaşananları şöyle anlattı:

“Yeğenim geldi, annemi 10 daire karşılığında arsasını satmaya ikna etti. Annem de 10 daireyi ‘5 evladım var, her birine 2 daire düşer’ diyerek kabul etti. Annem, yeğenim, ben ve eşim tapuya gittik. Önce gidip akıl sağlığı raporu aldırdık, sonra tapuya gittik. Ancak tapuda imzadan sonra daire işi iptal oldu, para verildiğini söyledi.”

“BENİM EVİMDE FARELER GEZİYOR”

Annesinin banka kartının G.K.’da olduğunu öne süren Erdem, 17 milyon liralık satış bedelinden kendisinin faydalanmadığını savundu.

Erdem, “Kart benim yeğenimdeydi. Parayı tamamen yeğenim harcadı. Bana iftira atıyor. Evime hiçbir şey almadım, bütün para ondaydı ve o harcadı. Ayrıldığı eşine, üniversitede okuyan oğluna milyonlarca lira para göndermiş. Kendisine bir sürü alışveriş yapmış. Onlar beni mahkemeye verdi, ben de onları mahkemeye verdim. Ben annemin arsasını neden alayım, zaten annemden sonra o arsa bana gelecek. Parayı yeğenim harcadı” dedi.

Erdem ayrıca, “Benim evimde fareler geziyor, evime yeni hiçbir şey almadım. Bütün parayı yeğenim harcadı” sözleriyle kendisini savundu.

G.K. DA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Olayla ilgili iddiaların odağındaki G.K. ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. G.K., ailesinin kendisine iftira attığını öne sürdü. Tarafların karşılıklı şikayetleri sonrası 17 milyon liralık arsa satışına ilişkin süreci mahkeme karara bağlayacak.

Kaynak: İHA

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