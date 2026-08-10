Messi'nin en acı günü: Babasını gözyaşlarıyla uğurladı - Son Dakika
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Messi'nin en acı günü: Babasını gözyaşlarıyla uğurladı

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Lionel Messi, 68 yaşında hayatını kaybeden babası Jorge Messi'yi Rosario'da düzenlenen özel cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurladı. Ailesiyle törene katılan yıldız futbolcunun büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 68 yaşında hayatını kaybeden babası Jorge Messi'yi son yolculuğuna uğurladı. Rosario'da düzenlenen özel cenaze törenine ailesiyle birlikte katılan Messi'nin büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

JORGE MESSI ROSARIO'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Uzun süredir mücadele ettiği hastalığın komplikasyonları nedeniyle Rosario'daki Sanatorio Centro Hastanesi'nde hayatını kaybeden Jorge Messi için özel bir cenaze töreni düzenlendi. Jorge Messi, Arjantin'in Santa Fe eyaletine bağlı Rosario kentindeki El Prado Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Messi'nin en acı günü: Babasını gözyaşlarıyla uğurladı

MESSI AİLESİYLE ARJANTİN'E GELDİ

Acı haberin ardından Lionel Messi, eşi Antonela Roccuzzo ve çocuklarıyla birlikte ABD'den özel uçakla Arjantin'e geldi. Yıldız futbolcuya törende annesi Celia Cuccittini ile kardeşleri Matias, Rodrigo ve Maria Sol da eşlik etti. Messi'nin cenaze sırasında büyük üzüntü yaşadığı ve ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Messi'nin en acı günü: Babasını gözyaşlarıyla uğurladı

TÖRENE YALNIZCA YAKINLARI KATILDI

Messi ailesinin mahremiyetini korumak amacıyla cenaze töreninde geniş güvenlik önlemleri alındı. Törene yalnızca aile üyeleri ve yakın çevre katılırken mezarlık dış ziyaretçilere kapatıldı.

Messi'ye destek vermek isteyen yüzlerce taraftar ise Rosario Havalimanı ve mezarlık çevresinde toplandı. Taraftarlar, "Güçlü ol Leo, seni seviyoruz" yazılı pankartlarla yıldız futbolcuya destek verdi.

Rosario Belediye Başkanı Pablo Javkin de aileye taziyelerini ileterek mahremiyetin korunması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi'nin en acı günü: Babasını gözyaşlarıyla uğurladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Taner Avcı Taner Avcı:
    ışıklarıda kapatın karanlıkta uyusun 1 0 Yanıtla
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