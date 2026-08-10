Alkollü Sürücüye 350 Bin TL Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alkollü Sürücüye 350 Bin TL Ceza

Alkollü Sürücüye 350 Bin TL Ceza
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan'da alkollü araç kullanmaktan ceza alan sürücü, alkol testini reddetti ve sağlık ekiplerine direndi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde panelvan araçla virajı alamayarak kaldırıma çıkan sürücü, alkolmetreyi üflemeyi reddederek polislere 'yapamazsınız' dedi. Ehliyetine daha önceden 'alkollü araç kullanmak' suçundan el konulan sürücüye trafiğin ilgili maddelerince 350 bin TL idari para cezası yazıldı. Öte yandan, tedaviyi kabul etmeyen sürücü, kendisi için kaza yerine gelen sağlık ekiplerine zorluk çıkararak olay yerinden ayrılmamaları için direndi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, F.B. yönetimindeki 38 ANL 625 plakalı panelvan araç virajı alamayarak kaldırıma çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, F.B. sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti. F.B., tedavi talebini reddetmesinin ardından sağlık ekiplerine zorluk çıkartarak ambulansın gitmemesi için kapısına yaslandı ve uzun süre direndi.

'Muayenesiz ve sigortasız araçla kaza yaptı, 350 bin TL ceza yazıldı'

Haber verilmesi üzerine bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri geldi. Ekipler tarafından alkol testi yapılmak istenen F.B. testi reddetti. Polislerin ceza yazamayacağını ima ederek, 'yapamazsınız' dedi. Ehliyetine daha önceden 'alkollü araç kullanmak' suçundan el konulduğu öğrenilen F.B.'ye alkol testini reddettiği ve ehliyetine el konulduğu halde araç kullandığı için trafiğin ilgili maddelerince 350 bin TL idari para cezası yazıldı. Yapılan kontrollerde F.B.'nin kullandığı panelvan aracın sigortasız ve muayenesiz olduğu belirlendi.

Araç çekiciyle kaldırılarak, otoparka çekildi.

Kaynak: İHA

Kocasinan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Sürücüye 350 Bin TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu
Cansever’e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte Cansever'e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı
4 yeni büyükelçi ataması yapıldı 4 yeni büyükelçi ataması yapıldı
İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro

21:32
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
21:15
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
20:50
Hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe’de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
20:20
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
19:56
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
18:29
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin’in evinden cephanelik çıktı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 03:03:34. #7.12#
SON DAKİKA: Alkollü Sürücüye 350 Bin TL Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.