Galatasaray'a çifte kötü haber! Teklif reddedildi, sahayı sedyeyle terk etti - Son Dakika
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Galatasaray'a çifte kötü haber! Teklif reddedildi, sahayı sedyeyle terk etti

Galatasaray\'a çifte kötü haber! Teklif reddedildi, sahayı sedyeyle terk etti
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Galatasaray'ın 23 yaş altı santrfor arayışında gündemine aldığı Rangers'ın genç golcüsü Youssef Chermiti konusunda iki olumsuz gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların 20 milyon euroluk teklifinin reddedildiği belirtilirken, Portekizli futbolcu Hibernian karşılaşmasında sakatlanarak sedyeyle oyundan çıktı.

Forvet hattına genç bir isim kazandırmak isteyen Galatasaray, Rangers forması giyen Youssef Chermiti için harekete geçti. Sky Sports'un haberine göre sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki santrfor için İskoç ekibine 20 milyon euroluk teklif sundu. Rangers yönetimi ise bu rakamı düşük bularak teklifi geri çevirdi.

İskoç ekibinin Chermiti'yi bir sezon daha kadrosunda tutmayı ve ilerleyen dönemde daha yüksek bir bonservis bedeliyle satmayı planladığı belirtildi.

SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ

Galatasaray'a Chermiti konusunda bir kötü haber de sahadan geldi. Rangers'ın Hibernian ile oynadığı lig karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Portekizli futbolcu, 36. dakikada sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Chermiti, sedyeyle saha kenarına taşındı ve yerine Naderi dahil oldu. Genç santrforun sakatlığının ciddiyetiyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

RANGERS'TA 20 GOLE KATKI

Chermiti, Rangers formasıyla çıktığı 43 karşılaşmada 15 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Portekizli futbolcu, Galatasaray'ın U23 kontenjanına uygun santrfor adayları arasında yer alıyor.

Galatasaray, Rangers, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a çifte kötü haber! Teklif reddedildi, sahayı sedyeyle terk etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'a çifte kötü haber! Teklif reddedildi, sahayı sedyeyle terk etti - Son Dakika
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