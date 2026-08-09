14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor - Son Dakika
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14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor

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Sakarya’da yaz tatilini çalışarak değerlendiren 14 yaşındaki Buğra Koç, limonata satarak günde 3 bin, ayda yaklaşık 90 bin lira kazandığını söyledi. 14 günlük kazancıyla kendisine akıllı telefon alan lise öğrencisi, şimdi para biriktiriyor. Buğra’nın hedefi ise okulunu bitirdikten sonra kendi limonata kafesini açmak.

Serdivan’ın işlek caddelerinden birinde tezgah açan 14 yaşındaki Buğra Koç ile 13 yaşındaki arkadaşı Ali Kemal Temel, yaz tatilini evde geçirmek yerine çalışarak değerlendirmeyi tercih etti. İki yıl önce yaz tatilinde limonata satmaya başlayan Buğra, bu yıl da tezgahını açtı. Saat 12.00’den 18.00’e kadar yaklaşık 6 saat çalışan genç, orta boy limonatayı 70, büyük boy limonatayı ise 80 liradan satıyor. Günlük kazancının 3 bin lirayı geçtiğini belirten Buğra, aylık gelirinin yaklaşık 90 bin lirayı bulduğunu söyledi.

14 GÜNLÜK KAZANCIYLA AKILLI TELEFON ALDI

Bu yaz 33 gündür limonata sattığını anlatan Buğra, kazandığı parayla ilk olarak kendisine akıllı telefon aldı. Telefonu 14’üncü çalışma gününde aldığını söyleyen genç, sonraki kazancını ise biriktirmeye başladı.

Buğra Koç, “İki sene önce yaz tatilinde boş durmak yerine limonata satayım dedim. Çok da iyi bir fikir oldu. İki senedir devam ediyorum. Orta boy bardaklarım 70, büyük boy bardaklarım 80 lira. Günlük kazancım da 3 bin lirayı geçiyor. Bu sene yaz tatilinde 33 gün limonata sattım. Bugün 33’üncü günüm. 14’üncü günümde kendime akıllı telefon aldım. O günden sonra da para biriktirmeye başladım” dedi.

14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor

“BİR HAFTALIK MASRAFIMI BİR GÜNDE ÇIKARIYORUM”

Limonata için gerekli malzemeleri haftalık olarak aldıklarını anlatan Buğra, limon ve bardakların toplam maliyetinin yaklaşık 3 bin lirayı bulduğunu söyledi.

Genç öğrenci, “Marketten veya pazardan haftalık olarak limon alıyoruz. Bardakları da alıyoruz. Haftalık limonlar 2 bin lira tutuyor. Bardaklarla beraber 3 bin liraya denk geliyor. Ben bu 3 bin lirayı bir günde çıkartıyorum” ifadelerini kullandı.

Tezgahında 10 litre limonata bulunduğunu belirten Buğra, annesinin de kendisine destek verdiğini anlattı: “Burada tam 10 litre limonata var. Annem yedek limonatalar da yapıyor. Buradaki bittikçe dolduruyorum, yine de bitiyor. Toplam 6 saat çalışıyorum. Öğle saatlerinde 12.00 gibi açıyorum, akşam 18.00’de kapatıyorum. 3 bin lira günlük kazanıyorum. Ayda 90 bin lirayı buluyor. Kazancım asgari ücretin üç katı.”

14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor

HEDEFİ LİMONATA KAFESİ AÇMAK

Bu yıl 9’uncu sınıfa geçen Buğra, eğitimini tamamladıktan sonra da ticaretle ilgilenmek istediğini söyledi. En büyük hedeflerinden birinin kendi limonata kafesini açmak olduğunu belirten genç, ailesinden ve çevresinden de destek gördüğünü anlattı.

Koç, “Ben iki sene önce satmaya başladığımda ailem ve arkadaşlarım gurur duydular. Tanımadığım insanlar da destek oluyorlar. Gelen insanların çoğu sohbet ediyor. Arabayla yanaşanlar ya da parka gelenler, yürüyenler, motosikletli kuryeler, minibüsler gelip alıyorlar. Sohbet ediyorlar” dedi.

Müşterilerinin kendi çocukluk dönemlerinden örnekler verdiğini söyleyen Buğra, “‘Biz hep ışıklarda su ve tatlı satardık, siz de çok güzel bir şey yapmışsınız, ticarete atılmışsınız helal olsun’ diyorlar. Biz de mutlu oluyoruz bunları dediklerinde” ifadelerini kullandı.

14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor

“OKULU BİTİRDİKTEN SONRA TİCARETE DEVAM ETMEK İSTİYORUM”

Geleceğe ilişkin planlarını da paylaşan Buğra, “Ben şimdi 9. sınıfa geçtim. İnşallah okulu bitirdikten sonra yine ticaretten devam etmek istiyorum. Okulu bitirdikten sonra limonata kafesi açma planım var. Tutarsa açarım” diye konuştu.

Akranlarına da çağrıda bulunan Buğra, evde telefon ve tablet başında vakit geçirmek yerine bir işle meşgul olmalarının daha faydalı olacağını söyledi.

ARKADAŞI SU SATARAK GÜNLÜK BİN LİRA KAZANIYOR

Buğra’dan ilham alan 13 yaşındaki Ali Kemal Temel de aynı noktada soğuk su satmaya başladı. Suyu 10 liradan satan Ali Kemal, satış miktarına göre günlük yaklaşık bin lira kazandığını söyledi.

14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor

İki arkadaşın yan yana çalıştığını ve birbirlerinin tezgahına göz kulak olduğunu anlatan Ali Kemal, “Arkadaşım da meraklıydı ticarete atılmaya, ben de öyleydim. O limonata satmaya başladı, ben de su satmaya başladım. Birbirimizden görerek yan yana satmaya başladık. Benim ailem hiçbir sıkıntı yapmıyor. Tam tersine yardım ediyorlar. O gittiği zaman ben onun tezgahına bakıyorum, ben gittiğimde o benim tezgahıma bakıyor. Aramızda yardımlaşıyoruz, hiçbir sorunumuz yok” dedi.

14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor

TABLETİNİ ALDI, ŞİMDİ HEDEFİNDE ELEKTRİKLİ BİSİKLET VAR

Kazandığı parayla bir hafta önce kendisine tablet alan Ali Kemal, yaz tatilinin geri kalanında çalışarak elektrikli bisiklet almak için para biriktirmeyi planlıyor.

Ali Kemal, “Ne kadar su sattığıma göre değişiyor ama günlük bin lira alıyorum. Tanesini 10 liradan satıyorum. Bir hafta önce kendime yeni bir tablet aldım. Şimdi de daha fazla para biriktirerek yaz tatilinin sonuna doğru elektrikli bisiklet almak istiyorum” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Babasu Aksu Babasu Aksu:
    zabıtalar görmesin 1 3 Yanıtla
  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Yok artik okadarda degil. Herkez ayda 90 bin Tl getirisi olsaydin etraf icecek satan kisilerden gecilmez 0 3 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    çalışmak isteyene her yerde iş var yeterki çalışmak iste 2 0 Yanıtla
  • sahra0742@gmail.com [email protected]:
    bugünden sonra her yerde limonata satıcısı görmeye hazır olun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: 14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor - Son Dakika
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