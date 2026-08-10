Cansever\'in vasiyeti belli oldu! Yerine getirilecek

Bir süredir lösemi tedavisi gören arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında yaşamını yitirdi. Sevenlerini yasa boğan sanatçının vasiyeti ve cenaze programı netleşti.

VASİYETİ ÜZERİNE MEMLEKETİNE DEFNEDİLECEK

Almanya'da sürdürdüğü lösemi tedavisi sırasında hayata veda eden usta sanatçı Cansever'in son isteği ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, Cansever vasiyeti üzerine doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde toprağa verilecek. Sanatçının cenazesi, 12 Ağustos Pazartesi günü Veles kentindeki Fazlı Ahmet Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilerek son yolculuğuna uğurlanacak.

ZORLUKLARLA DOLU HAYAT HİKAYESİ

Gerçek adı Dzansever Dalipova olan sanatçı, Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde dünyaya geldi ve küçük yaşlardan itibaren müziğe büyük bir ilgi duydu. Hayatı boyunca pek çok zorlukla mücadele eden Cansever, henüz 12 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucunda bir gözünü kaybetti. Profesyonel müzik kariyerine 1992 yılında çıkardığı "Kemano Başal E Romenge" albümüyle adım atan sanatçı, Türkiye'deki asıl şöhretini ünlü televizyon programı İbo Show'da seslendirdiği "Kara Çadır" adlı türküyle yakaladı ve geniş kitleler tarafından tanındı.

SAĞLIK SORUNLARIYLA GEÇEN YILLAR

Müzik hayatındaki başarısının yanı sıra ciddi sağlık sorunlarıyla da mücadele eden Cansever'e 1994 yılında ankilozan spondilit teşhisi konuldu. Bu hastalık nedeniyle uzun yıllar fiziksel zorluklar yaşayan sanatçı, 2007 yılında tedavi amacıyla Almanya'ya yerleşti. Burada geçirdiği başarılı operasyonun ardından kamburluk probleminden kurtulan Cansever, müzik çalışmalarına aralıksız devam etti. Ancak 2025 yılının sonlarında lösemiye yakalanan sanatçı, uzun süredir verdiği kanser mücadelesini kaybederek 59 yaşında hayata gözlerini yumdu.