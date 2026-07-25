Bingöl\'de Kaplumbağa Yangından Kurtarıldı

Bingöl'ün çıkan anız yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangının ortasında kalan kaplumbağayı kurtardı.

Bingöl'ün Gümüşlü köyünde çıkan anız yangınına müdahale eden Bingöl İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınmasının ardından yürütülen soğutma çalışmaları sırasında dumanların arasında bir kaplumbağa fark etti.

Yangın bölgesinden alınan kaplumbağa, itfaiye aracındaki suyla bir süre serinletildi. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kaplumbağa, ekipler tarafından güvenli bir alanda yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

İtfaiye ekiplerinin duyarlı davranışı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.