Bingöl'de Kısa Süreli Sağanak Yağış - Son Dakika
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Bingöl'de Kısa Süreli Sağanak Yağış

Bingöl\'de Kısa Süreli Sağanak Yağış
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Meteoroloji uyarısının ardından Bingöl'de kısa süreli sağanak yağış etkili oldu, günlük yaşam normal.

Meteorolojinin uyarısının ardından Bingöl'de kısa süreli sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Bingöl'de kısa süreli sağanak yağış etkili oldu. Kent merkezinde öğleden sonra etkili olan yağmur, kısa süreli olarak devam etti. Yağış nedeniyle kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken günlük yaşam da normal şekilde sürdü. Bugün öğle saatlerinde başlayan yağış, kısa süreli etkili olduktan sonra sona erdi.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Bingöl, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bingöl'de Kısa Süreli Sağanak Yağış - Son Dakika

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