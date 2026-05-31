Bingöl\'de Piknik Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Bingöl'de vatandaşlar piknik alanlarına akın etti.

Bayram tatilinin son gününü aileleriyle birlikte doğada geçirmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren mesire alanlarına yöneldi. Özellikle baraj ve su kenarlarındaki mesire alanlarında yoğunluk yaşanırken, araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kent merkezine yakın bölgelerde bulunan piknik alanları kısa sürede dolarken, su kenarındaki alanlar yoğun ilgi gördü. Piknik yapmak ve bayramın son gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar yeşil alanlarda vakit geçirdi. Bazı noktalarda araç yoğunluğu nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Bingöl'ün doğal güzellikleri arasında bayram tatilini değerlendiren vatandaşlar, sıcak havanın da etkisiyle baraj kenarları ve gölgelik alanları tercih etti. Gün boyunca devam eden yoğunluk, akşam saatlerine kadar sürdü. - BİNGÖL