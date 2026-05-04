Birecik'te afetin yaraları sarılıyor

04.05.2026 16:57  Güncelleme: 17:01
Birecik'te şiddetli yağış ve fırtınanın ardından yaşanan olumsuzlukları gidermek için dün geceden bu yana 114 araç ve 256 personel ile seferber olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, günün ilk saatlerinden itibaren yine ilçe genelinde çalışmalarını sürdürdü.

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı en çok Birecik, Siverek, Suruç ve Viranşehir'de olumsuzluklara neden oldu. Yaşananların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın talimatları doğrultusunda başta ŞUSKİ olmak üzere ilgili tüm birimler sahada yoğun bir şekilde görev aldı.

İlk andan itibaren 114 araç ve 256 personel ile Birecik'e ulaşan Büyükşehir Belediyesi ekipleri sabah saatlerine kadar çalışmalarını sürdürdü. Birecik'te oluşturulan kriz masası, çalışmaları anbean takip ederek ekipleri yönlendirirken Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şerif Bozkurt ve Genel Sekreter Mithat Can Kutluca da bölgeye giderek devam eden çalışmaları inceledi. Gülpınar'ın afet ile ilgili vatandaşların en asgari düzeyde etkilenmesi için hassasiyet gösterdiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şerif Bozkurt, tüm Bireciklilerin taleplerine cevap vermek için sahada olduklarını belirtti.

Büyükşehir ekipleri, gün boyunca kapanan yolların tamamen açılması, trafik ışık ve levhalarının değişim ve onarımı, okul ve kamu alanlarının kütük ve dallardan arındırılması ile vatandaş taleplerine karşılık verdi. Ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürecek. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

