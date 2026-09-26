Bitlis Tatvan\'da etkili olan sağanak, ceviz büyüklüğünde doluyla yolları göle çevirdi

Bitlis Tatvan'da etkili olan sağanak, ceviz büyüklüğünde doluyla yolları göle çevirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis Tatvan'da öğle saatlerinde etkili olan sağanakla bazı bölgelerde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken yollar göle döndü, yağış kısa sürede etkisini yitirdi.
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Tatvan'da etkili olan sağanakla birlikte bazı bölgelerde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yollar adeta göle döndü. Yağış kısa sürede etkisini kaybederken, dolu yağışı çevrede dikkat çekici görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İHA
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