Bitlis Tatvan\'da etkili olan sağanak, ceviz büyüklüğünde doluyla yolları göle çevirdi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Tatvan'da etkili olan sağanakla birlikte bazı bölgelerde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yollar adeta göle döndü. Yağış kısa sürede etkisini kaybederken, dolu yağışı çevrede dikkat çekici görüntüler oluşturdu.