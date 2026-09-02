Bitlis Tatvan'da Van Gölü kıyısında 100 kişilik ekip 4 ton çöp topladı - Son Dakika
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Bitlis Tatvan'da Van Gölü kıyısında 100 kişilik ekip 4 ton çöp topladı

Bitlis Tatvan\'da Van Gölü kıyısında 100 kişilik ekip 4 ton çöp topladı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü kıyısında düzenlenen çevre temizliği çalışmasına Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişilik ekip katıldı, bölgeden 4 tona yakın çöp toplandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü kıyısında 100 kişinin katılımıyla yapılan kapsamlı çevre temizliğinde 4 ton çöp toplandı.

Van Gölü kıyısında gerçekleştirilen temizlik çalışmasında Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer'in de katıldığı çalışmada kurum amirleri, kamu personeli ve gönüllü gençlerden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip görev aldı. Yapılan çalışmada 4 tona yakın çöp toplandı. Özellikle sıcak havalarda vatandaşların yüzmek ve dinlenmek amacıyla yoğun olarak kullandığı eski adıyla "çöplük" mevkii olarak bilinen bölgede gerçekleştirilen çalışma ile hem kıyı temizliğinin sağlanması hem de çevre konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amaçlandı.

"Van Gölü'nü ve çevresini koruyalım"

Temizlik çalışmalarına katılan Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Van Gölü'nün korunmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Değerli çalışma arkadaşlarımız ve gönüllü gençlerimizle birlikte Tatvan'ımızın hemen çıkışında bulunan, eski adıyla 'Çöplük Mevkii' olarak bilinen ve adeta doğal bir plaj niteliği taşıyan alandayız. Yaz döneminde ve sıcak havalarda vatandaşlarımız bu bölgeye yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle Van Gölü'ne yüzmek amacıyla gelen vatandaşlarımızın sıkça kullandığı bir alan. Ancak zaman zaman burada çevre kirliliğiyle karşılaşabiliyoruz. Van Gölü'nün temizliği ve korunması bizler için son derece önemli. Bu konu, Cumhurbaşkanımızdan itibaren en üst düzeyde önem verilen başlıklardan biri. Bizler de hem Van Gölü'nün temiz tutulması hem de göl kıyısında bulunan ve mesire alanı olarak değerlendirilebilecek bu güzel alanların korunması amacıyla arkadaşlarımız ve gönüllü gençlerimizle birlikte buradayız. Bu çalışmayı aynı zamanda bir sosyal sorumluluk faaliyeti olarak görüyoruz. Gençlerimizin ve vatandaşlarımızın çevre temizliği konusunda bilinçlenmesini, bu hassasiyetin daha geniş kesimlere yayılmasını istiyoruz. Van Gölü dünyada eşsiz güzelliğe sahip, çok kıymetli bir değerimiz. Hem gölümüzü hem de çevresini hep birlikte koruyalım" dedi.

Yetkililer, benzer çevre temizliği çalışmalarının tek seferle sınırlı kalmayacağını, Tatvan'ın Van Gölü kıyısındaki farklı noktalarda da belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Van Gölü, Bitlis, Tatvan, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bitlis Tatvan'da Van Gölü kıyısında 100 kişilik ekip 4 ton çöp topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis Tatvan'da Van Gölü kıyısında 100 kişilik ekip 4 ton çöp topladı - Son Dakika
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