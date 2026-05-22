Bitlis'te Karla Mücadele Devam Ediyor
Bitlis'te Karla Mücadele Devam Ediyor

22.05.2026 08:50
Bitlis'in yüksek kesimlerinde yaz mevsimi başlamasına rağmen karla mücadele çalışmaları sürüyor.

BİTLİS (İHA) – Türkiye'de birçok bölgede yaz mevsimi etkisini göstermeye başlarken, Bitlis'in yüksek rakımlı bölgelerinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, mayıs ayının sonlarına yaklaşılmasına rağmen merkeze bağlı Sarpkaya köyünde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar birikintileri nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanan yolların yeniden açılması için iş makineleriyle çalışma yürüten ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına sahada yoğun mesai harcıyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren sert hava şartları nedeniyle kar temizleme çalışmaları titizlikle devam ediyor.

Bitlis İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların güvenli ulaşım sağlaması ve muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla ekiplerin fedakarca görev yaptığı belirtilerek, "Birçok bölgede yaz mevsimi yaşanırken, yüksek rakımlı bölgelerimizde karla mücadele çalışmalarımız sürüyor. Kapanan yolların ulaşıma açılması ve güvenli ulaşımın sağlanması için ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını özveriyle sürdürüyor" denildi.

Zorlu coğrafya ve değişken hava şartlarına rağmen görev yapan ekiplere teşekkür edilirken, vatandaşlara da dikkatli ve güvenli yolculuk çağrısında bulunuldu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

